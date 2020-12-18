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Aktüel İstanbul Emniyet Müdürlüğünden kısıtlama öncesi yaşanan trafik yoğunluğuna ekstra tedbir
Aktüel

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden kısıtlama öncesi yaşanan trafik yoğunluğuna ekstra tedbir

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yaşanan yoğunluğu hafifletmek amacıyla mevcut görevlilerin yanı sıra 179 ekip, 95 motorize tim ve 38 çekici ile 494 personel daha görevlendirildi - Polis helikopterinin havadan yaptığı denetimlerde yoğunluk tespit edilen noktalara, motorize timler anında ulaşarak müdahalede bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-18 20:34:05 -
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden kısıtlama öncesi yaşanan trafik yoğunluğuna ekstra tedbir

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yaşanabilecek yoğunluğu hafifletmek amacıyla ekstra tedbirler uyguladı.

Kısıtlamaya bağlı olarak akşam saatlerinde meydana gelen trafik yoğunluğunu hafifletmek için mevcut görevlilerin yanı sıra 179 ekip, 95 motorize tim ve 38 çekici ile 494 personel daha görevlendirildi.

Polis helikopterinin havadan yaptığı denetimlerde yoğunluk tespit edilen noktalara yapılan anons üzerine motorize timler anında ulaşarak müdahalede bulundu.

Kentin belirli noktalarında bekleyen çekiciler ise meydana gelen bir arıza ya da kaza sonucu yolda kalan araçları çekerek trafiğin tıkanmamasına çalıştı.

AA ekibi, polis helikopterinden İstanbul trafiğindeki yoğunluğu ve alınan tedbirleri görüntüledi.

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