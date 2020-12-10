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Aktüel İstanbul Emniyet Müdürlüğünden CHP Milletvekili Zeynel Emre'nin iddiasına ilişkin açıklama:
Aktüel

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden CHP Milletvekili Zeynel Emre'nin iddiasına ilişkin açıklama:

"CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından dile getirilen 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine, İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki bir kadının evine polis baskını yapıldığı ve hakkında dava açıldığı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 00:41:18 -
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden CHP Milletvekili Zeynel Emre'nin iddiasına ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin öne sürdüğü, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine, İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki bir kadının evine polis baskını yapıldığı ve hakkında dava açıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, basında da yer alan iddiaya istinaden açıklama gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından dile getirilen 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine, İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki bir kadının evine polis baskını yapıldığı ve hakkında dava açıldığı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

E.B. isimli şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 1 Ağustos'ta, iddiaların aksine Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliğine telefonla davet edilmiş, ifadesi alındıktan sonra gönderilmiştir."

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