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Gündem

İstanbul elektrik kesintisi listesi 11 Ağustos

Elektrikler ne zaman gelecek güncel | İstanbul’da yaşayan vatandaşlar güncel elektrik kesintisi arıza listesini merak ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintilerini araştıranlar Avrupa yakası elektrik kesintisi listesi güncel, 11 Ağustos Anadolu yakası elektrik kesinti listesi, elektrikler ne zaman gelir İstanbul konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 00:33:00 -
İstanbul elektrik kesintisi listesi 11 Ağustos

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar yeni günle birlikte güncel elektrik kesintisi listesini de merak ediyor. Avrupa ve Anadolu yakalarında yaşayanlar “Elektrik kesintisi güncel 11 Ağustos” konusunu araştırıyor.

İstanbul elektrik kesintisi listesi 11 Ağustos

İstanbul elektrik kesintileri hakkında bilgiyi ALO 186’dan öğrenebileceğiniz gibi internet üzerinden de kesinti bilgilerine ulaşabilirsiniz. Avrupa ve Anadolu yakası kesintilerini ayrı sitelerden öğrenebilirsiniz.

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 AĞUSTOS

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 AĞUSTOS

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