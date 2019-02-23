İstanbul "Don Kişot" rotasına dahil oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ, Modern Avrupa’nın ilk romanı olarak kabul edilen "Don Kişot"u kaleme alan İspanyol yazar Cervantes ile ilgili "Cervantes İstanbul’da" konulu panel düzenlendi. Etkinlikle birlikte İstanbul “Don Kişot Rotası”nda yer alan şehirler arasına resmen girmiş oldu.

Modern Avrupa’nın ilk romanı olarak kabul edilen "Don Kişot"u kaleme alan İspanyol yazar Cervantes ile ilgili "Cervantes İstanbul’da" başlıklı 2 gün süren etkinlik düzenleniyor. Usta yazar, 17. yüzyılın başlarında kaleme aldığı eserde bahsi geçen mekanlara 22 Şubat’ta gezi düzenlendi. Geziyle başlayacak etkinlikte, Miguel de Cervantes’in eserlerinde bahsi geçen semtlerde, "Don Kişot rotası"na dahil edilecek noktalar tespit edildi.

Etkinliğin ikinci gününde, CRR Konser Salonu’nda Türkiye ve İspanya’dan edebiyatçı, yazar ve akademisyenlerin katılacağı panel düzenlendi. Panel, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Dr. Gonzalo Manglano de Garay’ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.

Etkinlikler Cervantes Filarmoni Orkestrası konseri ile sona erecek

Don Kişot eserinin Türk eğitim sistemindeki öneminden bahseden Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Don Kişot eseri ve Cervantes ile ilgili düzenlenen etkinlerden duyduğu heyecanı dile getirdi. Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkilere de değinen Kaptaner şöyle konuştu:

“Özellikle Don Kişot eseri ile Cervantes, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilkokuldan itibaren eğitim sürecinde hepimizin tanıdığı bir yazar. Uzun süredir arzu ettiğimiz bir etkinliği gerçekleştirmenin heyecanı içindeyim ben. Yaklaşık 6 ay önce biz niyetlendik. Cervantes’in Akdeniz ve Osmanlı coğrafyasındaki hatırları, gözlemleri, eserlerinin Türkçe’ye çevrilmesi için çalışmalar başlattık. Bir taraftan da ülkemizde son günlerde Cervantes eserleri ve Don Kişot ile ilgili üst üste çalışmalar yapılıyor. Türkiye’de Cervantes, Don Kişot gündemi oluşturuldu, bu da sevindirici. Bizim İspanya-Türkiye ilişkilerinin aslında son yıllarda sıcaklaşması, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın medeniyetler ittifakı bağlamında sayın Zapatero ile eş başkan olarak yakın tarihte birlikte yoğun çalışmalar yapması bir dönüm noktası oldu. 2005 yılında başladı bu çalışmalar ve Birleşmiş Milletler genel sekreteri tarafından da benimsenerek Birleşmiş Milletler girişimi olarak kabul edilmişti. Dolayısıyla biz o çizgide devam ediyoruz diyebiliriz. Sıcak bir şekilde devam eden İspanya-Türkiye ilişkilerine kendi çapımızda bir katkımız olsun diye düşünüyoruz. Ayrıca bu akşam saat 20.00’de başlayacak konserimizle Cervantes Filarmoni Orkestrası’na ev sahipliği yapacağız.”

İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Dr. Gonzalo Manglano de Garay de Cervantes’e gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Don Kişot rotasını takip etmenin çok özel olduğunu ifade eden Gonzalo, “İstanbul gibi güzel bir şehirde Cervantes’in adımlarını takip etmek çok özel. İstanbul zaten çok kozmopolittik bir kültüre sahip ve Cervantes’te bunu ifade ediyor.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Barselona Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nesrin Karavar’ın moderatörlüğünü üstelendiği panelde, Madrid Alcala de Henaner Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Jose Emilio Sola Castano, Madrid Compuletense Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Jose Manuel Luca Megas, İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Dr. Gonzalo Manglano de Garay, Barcelona Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Isabel Soler Quintana ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Önalp, Don Kişot ve Cervantes ile ilgili araştırmaları hakkında konuşmalar yaptı.