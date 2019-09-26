İstanbul depreminin ardından İhsan Şenocak'tan dikkat çeken açıklama
İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından açıklamalarda bulunan İFAM kurucusu İhsan Şenocak, "İstanbul! Vakit, kendimizle yüzleşip günahlarımızdan istiğfar vaktidir" dedi.26 Eylül 2019 Perşembe 16:29
İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 5.8 olarak açıkladı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Vakit, istiğfar vaktidir"
Şenocak Twitter'dan şunları yazdı:
"#Deprem de ve her musibette Dünyayı boşlukta tutan ALLAH'A(cc) ilticadan başka çare var mı?
Müminler musibet anında istiğfar, dua ve namazla "Göklerin ve yerin ordularının sahibi Allah'a" (Fetih Suresi, 7) yönelir.
İstanbul! Vakit, kendimizle yüzleşip günahlarımızdan istiğfar vaktidir."
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