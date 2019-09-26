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İstanbul depremin ardından mobil hatlarda son durum ne? Resmi açıklama geldi

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından aramalarda yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak resmi açıklama geldi.

26 Eylül 2019 Perşembe 21:06
İstanbul depremin ardından mobil hatlarda son durum ne? Resmi açıklama geldi

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8’lik depremin ardından sesli aramalarda yaşanan sıkıntılarla ilgili GSM operatörlerinden açıklama geldi.

Bugün İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında gerçekleşen 5,8 şiddetindeki depremin ardından ilk açıklama Turkcell’den geldi.

Turkcell’in sosyal medya hesabından duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5 G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet yapmaktadır. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun".

Uzmanlardan alınan bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren hiçbir GSM operatörünün şebekesinde halihazırda bir hasar ve kesinti bulunmamakta. Yoğun bir şekilde artan çağrı trafiğine bağlı olarak sesli aramalarda gecikmeler ve aksamalar yaşanmakta. İnternet ve SMS hizmeti sorunsuz devam etmekte. Alınan bilgiye göre konuyla ilgili tüm şirketler gerekli tedbirler için çalışmakta.

Türk Telekom'dan açıklama

Türk Telekom, deprem sebebiyle mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, şirketin sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını duyurdu.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 21:06
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