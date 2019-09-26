0553 313 94 23

İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da saat 14.00'te meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından sosyal medyada "15 Temmuz Şehitler Köprüsü zarar gördü" iddialarıyla lanse edilen fotoğraflardaki gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde yıkıntı gibi duran yerin aslında bayrak asmak için oraya konulan platform olduğu öğrenildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 17:06
İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da korkutan 5,8 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde hasar oluştuğu iddia edilmişti.

Kimi vatandaşlar "Köprüleri kullanmayın" uyarısı yapmıştı. Söz konusu görüntülerin akıbeti belli oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altındaki görüntünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan'dan tepki

Söz konusu paylaşımlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu zamanlarda çok açıklama yapanlar olur, bu açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Köprüyü kullanmayın diyenler var, bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Baktım bir kadın tweet atmış, köprüleri kullanmayın halatları koptu. Böyle densizlik yapanlar var. Böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

 

28 artçı deprem meydana geldi

Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi. Olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara Bölgesi'ndeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri teyakkuza geçirildi.

 

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de okullar tatil

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:06
  1. Kocaeli
  2. Bursa
  3. İstanbul'da 5
  4. 8 şiddetindeki deprem
  5. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  6. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  7. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. artçı depremler
  10. Marmara Bölgesi
  11. AFAD
  12. AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü
  13. AFAD İzmir
  14. AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülkede büyük deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    1. O ülkede büyük deprem! Çok sayıda ölü..
    2. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 15..
    3. İstanbul depremi sonrasında hasar..
    4. Katil İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın..
    5. Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük..
    6. AFAD acil toplanma alanları nelerde?..
    7. Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu!
    8. Abdullah Gül'den başsağlığı mesajı
    9. Dişçide deprem anı kameralara yansıdı
    10. Binali Yıldırım’dan İstanbul depremi..
    11. Deprem sonrası Enerji Bakanlığından..
    12. İstanbul'un ardından bir deprem haberi..
    13. Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 6..
    14. İYİ Parti'nin yönetim kadrosunda görev..
    15. İstanbul depremine canlı yayında..
    16. İstanbul depreminin ardından İhsan..
    17. Saadet Partisi para arıyor
    18. İstanbul depremi sonrası AFAD'dan 3..
    19. İntihar için çatıya çıktığı sanılmıştı..
    20. Deprem Uzmanı Kadir Sütçü’den İstanbul..
    21. Burhan Kuzu’yu kızdıracak karar:..
    22. Sapkın Adnan Oktarcı'lardan deprem..
    23. İstanbul depremi yıkılan bina var mı?
    24. Donald Trump'ı ihbar eden gizli servis..
    25. Özhaseki: Sağlıksız yapı stoğu..
    26. Mersin'de elektrik akımına kapılan..
    27. İhale usulsüzlüğü kentti karıştırdı!
    28. ‘Deprem anında neler yapılmalıdır?’..
    29. Bingöl'de kazara ateş alan av tüfeği..
    30. AFAD'dan İstanbul'a takviye ekip!..
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü