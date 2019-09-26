İstanbul depremi röportaj esnasında gerçekleşti! İşte korku dolu o anlar...
İstanbul'da 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. TRT Haber muhabirinin röportajı esnasında gerçekleşen deprem saniye saniye kaydedildi.26 Eylül 2019 Perşembe 19:19
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 13.59'da 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Silivri açıkları olan İstanbul depremi büyük bir korkuya neden oldu.
Ropörtaj esnasında depreme yakalandılar
Deprem, TRT Haber muhabiri Sezen Ceceli Köseli, Kapalıçarşı'nın en tanınmış gümüş kakma ustalarından Agop İnyapan ile röportaj yaparken yaşandı. O anlar kameraman tarafından saniye saniye kaydedildi.
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