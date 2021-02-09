İstanbul depremi ne zaman olur? İstanbul depremi açıklaması

Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. 2019’un sonu ve 2020’nin ilk günlerinde meydana gelen İstanbul depremlerinin ardından uzmanlar sık sık mega kentin 7,5 şiddetinde bir depreme hazırlıklı olması gerektiğini belirtmeye başladı. Peki, beklenen İstanbul depremi ne zaman olur?

İstanbul depremi ne zaman olur?

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, 2021’in deprem yılı olacağını ifade etti. Ercan, “Yerin çekirdeğinde olağanüstü bir yalpalanma var. Bu yalpalanma, biraz yerin dengesin bozuyor. Yerdeki manyetik alanların yönünü ve hızını değiştiren bir yalpalanma bu. Bunun sonucunda da 2018 yılında belirttiğim gibi, 2020, 2021 ve hatta 2023 yılları dünya üzerinde ve Anadolu'da deprem yılları olacaktır. Bunun bizim tarafımızdan denetlenme olasılığı yok. Biliyorsunuz, 2020 yılı depremlerle başladı ve depremlerle bitti. Yaklaşık 7 tane büyük deprem oldu. 2021 yılında henüz büyük bir deprem görmedik. Son gördüğümüz büyük deprem 30 Ekim Sisam depremiydi. Ondan sonra Midilli'nin önünde gördük" dedi

İzmir’deki artçıların ne zaman biteceği konusunu da değerlendiren Ercan, “Ege Denizi'nde Sisam, 7 büyüklüğünde bir deprem yaptı. Bu deprem, 118 vatandaşımızın ölümüne neden olmuştu. Bu depremin artçıları, en az 2022 yılına kadar devam edecektir. Bu artçılar, 5, 5.5 ve 6'ya varan artçı depremler olacaktır. Bu sarsıntılar korkutucu olarak duyumsanacaktır. Gerek Kuşadası, gerek Doğanbey ve İzmir'de güçlü olarak duyulacaktır ama bu depremler yıkıcı olmayacaktır” diye konuştu.

Son günlerde Kayseri ve Sivas’ta meydana gelen depremler için Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, “Son olarak Kayseri ile Sivas ilinin sınırında depremleri gördük. Deliler Kırığı denilen, Karaağıl odaklı, Gemerek'e yakın bir yerde oluşmuş durumda. Bu deprem 5'ten küçük... Deliler Kırığı olarak anılan fay, Mersinde Ecemiş fay hattında başlıyor. Kayseri'den Sivas'a doğru yöneliyor. Divriği'nden Malatya kırığı ile birleşiyor. Bu kırıktan büyük bir deprem beklemiyorum. Üretebileceği en büyük deprem 5.5 büyüklüğünde olacaktır” dedi.

Milyonların merak ettiği İstanbul depremiyle ilgili olarak Prof. Dr. Ercan, “Marmara Denizi'nde açıklamalar yapılıyor ama maalesef İstanbul'da bir deprem çığırtkanlığı var. Bazı profesörler, 22 yıldır her an deprem olabilir dediler ve dedikleri çıkmadı. Ben halen 2045'ten önce olmaz diyorum" diye konuştu.