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Yaşam İstanbul cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

İstanbul cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Vatandaşlar hafta sonu İstanbul’da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, cumartesi günü İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:29:00 -
İstanbul cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Mart itibariyle illere göre bir takvimle normalleşme adımları atıldı. İstanbullular, hafta sonu yasakların kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. Peki, İstanbul’da Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

İstanbul cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

81 ilde hafta içi akşamları 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı ertesi gün 05.00’te sona eriyor. Bu yasak 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Hafta sonu yasakları ise düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı. Ancak söz konusu illerde hafta sonları hafta içi uygulanan 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak uygulanacak. Düşük ve orta riskli illerde cuma akşamı 21.00’de başlayan yasak cumartesi 05.00’te sona erecek. Cumartesi 21.00’de başlayacak yasak ise Pazar 05.00’te sona erecek. Aynı şekilde pazar 21.00’de başlayacak yasak pazartesi 05.00’te sona erecek.

Yüksek ve çok riskli illerde Cuma akşamları 21.00’de başlayan yasak cumartesi 05.00’te sona erecek. Cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında yasak uygulanmayacak. Cumartesi 21.00’de başlayacak yasak ise pazartesi 05.00’te sona erecek.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.  

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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