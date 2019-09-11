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İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni

Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 28-29 Eylül'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:45
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 18. kez düzenlenecek Turkcell Platinum Bosphorus Cup Yelken Yarışları, 28-29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.

İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek organizasyona 8 ülkeden 800'e yakın yelkenci katılacak ve özel tasarım "Döner Trofe Kupası"nı kazanmaya çalışacak.

İki gün sürecek ve 3 yarıştan oluşan organizasyonun ilk gününde takımlar Beşiktaş ve Anadoluhisarı arasında yelken açacak. Şampiyonun belirleneceği pazar günkü iki şamandıra yarışı ise Caddebostan açıklarında yapılacak.

Bosphorus Cup gibi uzun soluklu bir organizasyona beş yıldır destek vermekten mutluluk duyduklarını belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, şunları kaydetti:

"Turkcell Platinum Bosphorus Cup hem çok büyük hem de Türkiye'nin dünya tanıtımında çok özel bir yere sahip olan bir organizasyon. Bu özel yarışa Turkcell Platinum olarak destek vermek ve bu desteğimizle İstanbul Boğazı'nın rengarenk yelkenlerle bir şölen havasına bürünmesini izlemek bizim için büyük mutluluk. TURKSPORU'nun da en büyük destekçisi olarak, sporumuzun ileri gitmesi, spor yoluyla Türkiye'nin tanıtımının daha üst noktalara çıkarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın en iyi izleneceği noktalar arasında Arnavutköy Akıntıburnu, Bebek Sahil, Rumelihisarı, Anadoluhisarı, Beylerbeyi Sahil ile Caddebostan Sahil yer alıyor.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:45
  1. İstanbul
  2. Ömer Barbaros Yiş
  3. Turkcell Platinum Bosphorus Cup
  4. Yelken

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