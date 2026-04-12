İstanbul Boğazı’nda sıcak saatler: Tekne sulara gömüldü

Irak'ta yeni cumhurbaşkanı belli oldu İsrail'den kalleş saldırı! Maalesef acı haber geldi AFAD 4.8 şiddetindeki depremi duyurdu! Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti Barzani ve Talabani'nin adayları kaç oy aldı? Irak cumhurbaşkanını seçemedi Akın Gürlek’in memleketinde Özgür Özel’e şok! “Karşıya bak Özgür, karşıya!” Sarı Şeytan Trump, yine tehditler savurdu: Hürmüz yakında açılacak! Anlaşma olmazsa harekete geçeriz Katil, İran ve Lübnan sonrası Suriye'ye yöneldi Başsavcılık harekete geçti! Tanju’nun kurban istismarına soruşturma
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İstanbul Boğazı’nın Selimiye açıklarında akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kontrolden çıkan bir teknenin, limanda demirli haldeki bir gemiye çarpması sonucu 5 kişi ölümden döndü.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Selimiye mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple rotasından sapan ve kontrolden çıkan bir tekne, Haydarpaşa Limanı’nda demirli bulunan dev gemiye çarptı.

Kontrolden çıkan tekne gemiye çarptı

Çarpışmanın şiddetiyle büyük hasar alan tekne, kısa sürede su almaya başladı.

5 kişi son anda kurtarıldı

Çevredeki vatandaşların ve gemi mürettebatının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonda:

  • Teknede bulunan 5 kişi, hızlı bir müdahaleyle güvenli bir şekilde tahliye edildi.
  • Tahliye edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tekne sulara gömüldü

Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından ağır hasarlı tekne daha fazla dayanamayarak İstanbul Boğazı’nın sularına gömüldü. Boğazdaki trafik kısa süreli kontrollü sağlanırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Trabzon'da balıkçılar paydos dedi tekneleri bağladı
Trabzon'da balıkçılar paydos dedi tekneleri bağladı

Sağlık

Trabzon'da balıkçılar paydos dedi tekneleri bağladı

Trabzon'da balıkçılar paydos dedi tekneleri bağladı
Trabzon'da balıkçılar paydos dedi tekneleri bağladı

Sağlık

Trabzon'da balıkçılar paydos dedi tekneleri bağladı

{relation id:1993563 slug:'trabzonda-balikcilar-paydos-dedi-tekneleri-bagladi'}

