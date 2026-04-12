İstanbul Boğazı’nda sıcak saatler: Tekne sulara gömüldü

Kaza, saat 21.00 sıralarında Selimiye mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple rotasından sapan ve kontrolden çıkan bir tekne, Haydarpaşa Limanı’nda demirli bulunan dev gemiye çarptı.

Kontrolden çıkan tekne gemiye çarptı

Çarpışmanın şiddetiyle büyük hasar alan tekne, kısa sürede su almaya başladı.

5 kişi son anda kurtarıldı

Çevredeki vatandaşların ve gemi mürettebatının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonda:

Teknede bulunan 5 kişi , hızlı bir müdahaleyle güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Tahliye edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tekne sulara gömüldü

Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından ağır hasarlı tekne daha fazla dayanamayarak İstanbul Boğazı’nın sularına gömüldü. Boğazdaki trafik kısa süreli kontrollü sağlanırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

