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Gündem İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpıştığı kaza böyle görüntülendi
Gündem

İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpıştığı kaza böyle görüntülendi

İstanbul Boğazında iki gemi çarpıştı, çarpışma anları geminin güvertesinde çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 10:08:00 -

İstanbul’da Ahırkapı’da 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ile 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptan olay yerine sevk edildi.

Çarpışma anı cep telefonu kamerasında

Görüntülerde, çarpışma öncesi gemide çalışan işçilerin yaşadığı panik anları ve çarpışma anında yaşanan sarsıntı görülüyor.

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