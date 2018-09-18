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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! O gemi geçti

Romanya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı eğitim gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü.

18 Eylül 2018 Salı 21:45
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! O gemi geçti

Romanya Deniz Kuvvetlerine bağlı  80 yıllık askeri eğitim gemisi,  Akdeniz'de  tamamlanan  eğitimin ardından tekrar İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken sahilde bulunan vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.

Romanya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' 15.30 sıralarında  Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Dünyada sadece 5 tane bulunduğu belirtilen gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea'nın güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Bazı öğrenciler geminin ön kısmına geçip fotoğraf çektirdiler.

1938 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 82 metre boyundaki eğitim gemisinin  geçişi sırasından sahilde bulunan vatandaşlar da cep telefonları görüntüledi.  Yaklaşık Boğaz'a girdikten 1 saat sonra  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçen gemi Karadenize doğru yol aldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 21:45
  1. İstanbul Boğazı
  2. gemi

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