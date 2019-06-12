İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı İstanbul Boğazı'ndaki görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişleri askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerinin, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Boğaz'ın güney girişi ve Kız Kulesi arasında görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi. Gemi geçişlerinin saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

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