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Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanla duyurulan kadrolara öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 13:37:00 -
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doktor Öğretim Üyesi  kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web  sitesinde yer alan  ilanlar sayfasından  ulaşabilirsiniz), kimlik  fotokopisi, özgeçmiş,  doktora belgesi  ile diğer öğrenim belgeleri  (belgelerin  asılları  ile fotokopilerinin  getirilmesi  gerekmektedir),  YÖK  denklik  belgesi  (yurtdışından  alınmış  diplomalar  için)  ile  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlar sayfasından ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi  gerekmektedir),  YÖK  denklik belgesi  (yurtdışından  alınmış diplomalar için) ile bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  dosyalarını  başvuru dilekçelerine  ekli  olarak  süresi  içinde,  1  adet  basılı  kopya  ve  4  adet  dijital  kopya  (USB)  olarak  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  Rektörlüğü  Personel  Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı santralistanbul Kampüsü-Ek Bina Premier Kampüs Ofis

Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29

34400 Kağıthane - İSTANBUL

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ

Başvurular, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Üniversitemizin web  sitesindeki ilanlarda ilgili akademik birimin iletişim bilgileri yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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