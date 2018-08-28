İstanbul BBSK, Efeler Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne tamamı yerli ve milli kadroyla hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Erkek Takımı, 2018-2019 sezon açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Kadrosunda A Milli takımın 4 as oyuncusunu bulunduran İstanbul BBSK, bu sezon iç transferde 3, dış transferde de 3 yerli sporcuyla anlaşarak kadrosunun tamamını yerli oyunculardan oluşturdu. Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan açılış töreninde Başkan Uysal, voleybol takımıyla sezon açılış pastasını keserken oynanan gösteri maçının ilk servis atışını kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımının sezon açılış törenine Başkan Uysal’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İBB Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, İBB yetkilileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HEDEFİMİZ BAŞARIDAN ÖNCE GENÇLERİMİZE İMKAN SAĞLAMAK

Eski bir sporcu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde bu kulübün temellerini attığını ifade eden Başkan Mevlüt Uysal, “Bu kulübün sporcu yetiştirmesini ve gençlere örnek olmasını istedi ve bunu başardı. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde başlatmış olduğu spora, sporcuya ve spor tesisleri yatırımlarına aynı şekilde devam ediyoruz. Tesisleşme konusunda Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve hükümetimize minnet ve şükran borçluyuz. Kurulduğu günden itibaren gençlere çocuklarımıza spor adına bu imkanı sağlayan kulübümüze teşekkür ediyorum. Bir hedef koyuldu, bu hedef başarıdan önce gençlerimize imkan sağlamak. O imkanı sağlayınca da başarı beraberinde geliyor” diye konuştu.

YERLİ OYUNCULARLA BAŞARI TÜRK SPORUNDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRİR

“Şu anda Efeler Ligi’nde yabancı sporcusu olmayan tek kulübüz” diyen Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bugünlerde yerli ve millilik dediğimiz, dövize ihtiyacımız kalmasın dediğimiz günlerde hiç yabancı oynatmadan başarı kazanmak çok önemli. Ben başkan ve yöneticileri tebrik ediyorum. Yabancı sporcusu olmayan tek takım olarak eğer şampiyon olursak asıl o zaman başarı geldi demektir. Bunu başarırsak inanıyorum ki Türkiye’de spor adına birçok şey değişmiş olur” şeklinde konuştu.

Bu sezon maçların İBB Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanacağını hatırlatan Başkan Uysal, “Daha önce Ümraniye’de Haldun Alagaş Spor Salonu’nda oynuyorduk. Bizim takımımız hiç yabancı oynatmadan şampiyon olursa, değişik spor dallarında başarılı olmuş sporcular gibi, Hidayet Türkoğlu gibi voleybolda da salona isim verilecek hale gelir. Yabancı oynatmadan şampiyon olursak bu başarıyı tescilleme adına, bu başarıyı gençlerimize aktarma adına inşallah bunu taçlandırırız. Şu anda gençlerimiz arasında voleybol diğerlerine göre popüler değil ancak başarılı olursak o zaman popüler hale gelmiş olur.”

İBB SPOR DÜNYANIN EN FAZLA LİSANSLI SPORCUSU BULUNAN KULÜBÜ

Başkan Mevlüt Uysal, sezonun ülke sporu adına hayırlı olmasını dilerken gençlere örnek olacak bir sezon geçmesi temennisinde bulundu. İBB Spor Kulübü’nün lisanslı sporcu sayısı ile dünyada tek olduğunun altını çizen Uysal, “Şu anda kulübümüz Türkiye’nin en fazla lisanslı sporcusuna sahip olan kulübü. Gençlere en fazla imkan sağlayan en fazla yatırım yapan kulüp. Lisanslı sporcu sayısına baktığımız zaman 4500’ün üzerinde. Buna izcilerimizi de eklediğimizde 40 binin üzerinde lisanslı sporcumuz oluyor. Dünyada en fazla lisanslı sporcuya sahip kulüp konumundayız. İBB Spor yöneticilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

CENTİLMENCE BİR OYUN ORTAYA KOYACAĞIZ

Uysal, İBB Spor Kulübü voleybol takımındaki oyunculara gençlere örnek olmak adına çok iş düştüğünü kaydederek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz gençlere örnek olmak, sporda örnek ortaya koymak. Maçlardaki başarımız kadar rakiplerimize karşı gençlerimize örnek olacak davranışta bulunmak önemli. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin önünü açarken onları sporla buluşturalım sporla kaynaştıralım spora ısındıralım derken, tesisler yaparak imkan sunarken oyuncularımız da onlara örnek olacak. Bu birliktelik ve beraber çalışma ortaya koyabilirsek sporda çok şeyi değiştiririz. 2018-2019 Efeler Ligi sezonunun centilmence sportmence bir havada geçmesini diliyorum. Kulübümüze de şampiyonluk temenni ediyorum. Sporcularımızın gözünde şampiyon olacağımızın sözünü verdiklerini görüyorum. Bu olursa biz de biz de sözümüzü tutarız” şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, “Eski bir voleybolcu olarak bu tip muazzam spor salonlarının gördüğümde çok mutlu oluyorum. Yerli ve milli sporcularımızı gördükçe de gururumuz ve heyecanımız artıyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, yeni sezonun voleybol camiasına hayırlı olmasını dilerken, “İstanbul Büyükşehir Belediyespor Türk voleybolunda ekol olmuş, önemli başarılara imza atmış, Türk sporuna çok önemli sporcular yetiştirmiş bir kulübümüz. Geçen yıl sadece 1 yabancıyla Efeler Ligi’nde mücadele ederken bu sene yerli ve milli sloganıyla yabancısız sadece yerli oyuncularla ligde ve Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde oynama kararı aldı. İBB Spor’u tebrik ediyorum. Avrupa Ligi’nde 3. Olan A Milli Takımımızın 4 oyuncusu İBB Spor’da oynuyor. Bu da milli takım adına gurur verici” dedi.

İstanbul BBSK Başkanı Celalettin Deniztoker de, “Voleybol sporunda senelerdir başarı elde eden kulübümüz aynı motivasyonlar devam edecek. Bizi bu süreçte hiçbir zaman yalnız bırakmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Voleybol takımımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İBB Spor Voleybol Takımı oyuncuları ve yöneticiler Başkan Mevlüt Uysal’a tüm sporcuların imzası bulunan 34 numaralı İBB Spor forması takdim etti. Toplu fotoğraf çekilerek sezon açılış pastası kesildi. Daha sonra voleybol takımı gösteri maçı yaparak sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

TAMAMI YERLİ OYUNCULARDAN OLUŞUYOR

Bu yıl ilk kez tamamı yerli oyunculardan oluşan kadro kuran İBB Spor Erkek Voleybol Takımı, iç transferde Murat Yenipazar, Özkan Hayırlı ve Serhat Coşkun ile yeniden anlaşan turuncu-lacivertli ekip dış transferde ise Fenerbahçe’den Metin Toy, Arkas’tan Gökhan Gökgöz ve Maliye Piyango’dan Uğur Güneş’i kadrosuna kattı. İBB Spor Kulübü, A Milli takımın 4 as oyuncusu Smaçör Burak Güngör, Pasör Murat Yenipazar, Pasör Çaprazı Metin Toy ve Smaçör Gökhan Gökgöz’ü de kadrosunda bulunduruyor.

HAZIRLIK KAMPI VE MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 9 -10 Ekimde CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Finlandiya’nın Sastamala-Ford takımı ile deplasmanda karşılaşacak. 14 Ekim’de Efeler Ligi’nin ilk maçını deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile oynayacak. Bu müsabakalara kadar hazırlıklar maçlarını oynayacağı İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde devam edecek. 27-29 Eylül’de Galatasaray, Arhavi Bld ve İran ekibiyle karşılaşacak turuncu-lacivertli ekip, 3 - 6 Ekim tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen turnuvaya katılacak.