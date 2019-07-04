İstanbul Başakşehir'de altyapı Nedim Yiğit'e emanet

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde, akademi direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirildi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A Milli Takım'da da görev yapmış olan Nedim Yiğit'e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. Nedim Yiğit, daha önce Galatasaray Kulübünün altyapısında Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak da görev yapmıştı.

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