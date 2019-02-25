İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden açıklama - Kulüp açıklamasından:- "Misafir takım tribününde ısıtıcıların çalışmadığı bilgisi tamamen asılsızdır"



İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Bursaspor ile dün sahasında oynadığı mücadelede rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribünde ısıtıcıların çalıştırılmadığı iddialarını yalanladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Misafir takım tribününde ısıtıcıların çalışmadığı bilgisi tamamen asılsızdır. Her maçta olduğu gibi Bursaspor mücadelesinde de deplasman tribününde yer alan ısıtıcılar sorunsuz şekilde çalışmıştır." ifadeleri yer aldı.

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