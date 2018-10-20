İstanbul Barosu karıştı! Talat Canpolat'tan, PKK destekçisi akademisyenlere tokat gibi cevap!
İstanbul Barosu Başkanlık Seçimlerine, Talat Canpolat'ın PKK destekçisi akademisyenlere verdiği tokat gibi cevap damga vurdu.20 Ekim 2018 Cumartesi 17:44
İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Barosu başkanlık seçimlerine, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canpolat'ın konuşması damga vurdu.
Canpolat konuşmasında, terör örgütü PKK destekçisi akademisyenlere tokat gibi bir cevap verdi.
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