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İstanbul Barosu başkanlık seçiminde kavga çıktı

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Barosu başkanlık seçimlerinde kavga çıktı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:43
İstanbul Barosu başkanlık seçiminde kavga çıktı

 İstanbul Barosu başkanlığı seçiminde kavga çıktı

İstanbul Baro Başkanlığı'na aday olan Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canbolat'ın konuşması sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı salondaki diğer avukatlar ayırdı.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda bazı avukatlar salondaki bazı kişilerin avukat olmadığını ileri sürdü. Gerginlikten dolayı Canbolat uzun süre konuşma yapamadı.  Bu sırada bazı grupların başkanlık divanına çıktığı görüldü. Bu sırada salondaki gruplar karşılıklı slogan attı. Salondaki gerginlik Canbolat'ın konuşması boyunca devam etti. 

Ä°STANBUL BAROSU BAÅKANLIÄI SEÃÄ°MÄ°NDE KAVGA ÃIKTI. Ä°STANBUL DHA

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 16:43
  1. İstanbul Barosu
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