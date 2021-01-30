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Aktüel İstanbul barajlarındaki doluluk oranları açıklandı
Aktüel

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları açıklandı

Son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 38,86'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 12:34:00 -
İstanbul barajlarındaki doluluk oranları açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 19,13 arttı.

Her geçen gün yükseliyor

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38,86 olarak ölçüldü. İSKİ'nin son güncel verilerine göre Istrancalar'da yüzde 57,47, Terkos'ta yüzde 37,73, Sazlıdere'de yüzde 17,55, Alibey'de yüzde 50,06, Büyükçekmece'de yüzde 40,42, Ömerli'de yüzde 41,62, Darlık'ta yüzde 53,38 olarak kaydedildi.

Gün gün baraj doluluk oranları

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96

29 Ocak: Yüzde 38,29

30 Ocak: Yüzde 38,86

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