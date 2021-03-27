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Yaşam İstanbul barajları son açıklama | İstanbul barajları doldu mu?
Yaşam

İstanbul barajları son açıklama | İstanbul barajları doldu mu?

İstanbul baraj doluluk oranı kaç? İSKİ 27 Mart 2021 itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk ortalamasını açıkladı. Peki, İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları ne kadar doldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 14:15:00 -
İstanbul barajları son açıklama | İstanbul barajları doldu mu?

İstanbul barajları son durum | 2020 yılının son ayları yağış açısından bir hayli kötü geçti. Bu durum ise barajlara yansıdı. 8 Ocak 2021'de İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 19,16 olarak açıklandı. Peki, İstanbul barajları doldu mu?

İstanbul barajları son açıklama | İstanbul barajları doldu mu?

Son dönemdeki yağışlar İstanbul barajlarına olumlu yansıdı. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 27 Mart itibariyle yüzde 71,14 olarak açıklandı.

Yağışlar yüzde 16 azaldı

Türkiye'de uzun yıllar kış mevsimi (aralık, ocak, şubat) yağış ortalaması 204,4 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de bu kış 171,4, geçen yılın kış mevsiminde ise 233,5 milimetre yağış düştü.

Böylece Türkiye'de kış yağışlarının uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 16, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azaldığı hesaplandı.

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