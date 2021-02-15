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Yaşam İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları son durum
Yaşam

İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları son durum

Kar barajları doldurdu mu? İstanbul barajları ocak ayı başında adeta alarm vermeye başladı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 19,16 sevilerinde ölçüldü. Ocak ayı ortasında yağan kar ise bu seviyenin yüzde 30’la tırmanmasını sağladı. Peki, kar yağışı barajları doldurur mu? İstanbul’un kaç günlük suyu var? İstanbul barajları doldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 12:54:00 -
İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları son durum

İstanbul barajları doluluk oranları | İstanbullular barajların doluluk oranını sık sık araştırıyor. Ocak ayında alarm veren İstanbul barajlarına son yağışlar adeta can suyu oldu. Peki, İstanbul barajları doldu mu?

İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları son durum

15 Şubat Pazartesi günü itibariyle İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 47,20 olarak ölçüldü. Kar yağışının ardından seviyenin yüzde 50'lerin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Kar yağışı İstanbul'un su sorununa 'aşı' gibi geldi. Kar yağışı yavaş yavaş toprağı çektiği için yer altı sularına gitme ihtimali daha fazla. İstanbul Darlık ve Ömerli civarına bugün ve yarın biraz daha kar yağacak. Son kar yağışıyla beraber İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 50'yi geçebilir" ifadelerini kullandı.

Kar ne zaman duracak? İstanbul kar yağışı ne zaman biter?
Kar ne zaman duracak? İstanbul kar yağışı ne zaman biter?

Yaşam

Kar ne zaman duracak? İstanbul kar yağışı ne zaman biter?

 

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