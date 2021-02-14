İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları doluluk oranı
İstanbul barajları son durum | Ocak ayı başında İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 19,16 oranında açıklandı. Barajlar alarm verdikten kısa bir süre sonra yağışlar başladı. Vatandaşlar İstanbul barajlarındaki doluluk oranını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul barajları doldu mu? İstanbul'un kaç günlük suyu var?
Mevsim yağışlarının gerçekleşmemesi ve pandemi sebebiyle artan su tüketimi ocak ayı başında İstanbul barajlarının alarm vermesine yol açtı. Ocak 2021'in ilk haftasında İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Son dönemdeki yağışlar ise adeta barajlara can suyu oldu. Peki, İstanbul barajları doldu mu?
İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları doluluk oranı
Son dönemdeki yağışlar İstanbul barajlarındaki doluluk oranın yüzde 44,46’ya ulaşmasını sağladı. Uzmanlar bu hafta İstanbul’daki yağışların doluluk oranını yüzde 50’lere çıkarabileceğini belirtiyor.