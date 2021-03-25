İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 8 ocak 2021'de yüzde 19,16 olarak açıklandı. Açıklanan bu rakamlar İstanbulluları bir hayli telaşlandırdı. Son dönemde ise İstanbul sık sık yağışlı havanın etkisi altındaydı. Bu sebeple İstanbul barajlarının doluluk oranı merak ediliyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar doldu?

İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul barajları doldu mu?

25 Mart 2021 verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 69,83 olarak açıklandı. 27 Mart'ta yağan karın ve yağmurun etkisi ise barajlara yüzde 1,19 oranında katkı sağladı.