İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul barajları doldu mu?
İstanbul barajları son durum | Ocak ayında İstanbul barajları alarm vermeye başladı. Anca son dönemdeki gerçekleşen yağışlar barajlardaki su seviyesini yükseltti. Peki, İstanbul'un kaç günlük suyu var? İstanbul barajlarının ne kadarı doldu?
İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 8 ocak 2021'de yüzde 19,16 olarak açıklandı. Açıklanan bu rakamlar İstanbulluları bir hayli telaşlandırdı. Son dönemde ise İstanbul sık sık yağışlı havanın etkisi altındaydı. Bu sebeple İstanbul barajlarının doluluk oranı merak ediliyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar doldu?
İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul barajları doldu mu?
25 Mart 2021 verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 69,83 olarak açıklandı. 27 Mart'ta yağan karın ve yağmurun etkisi ise barajlara yüzde 1,19 oranında katkı sağladı.