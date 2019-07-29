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İstanbul Aydın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuruları

Üniversite tercihleri 29 Temmuz’da sona erecek. Üniversite adayları YKS puanları ve başarı sıralamasına göre okuyacakları üniversiteyi seçmekte. Adaylar tercihler için uğraşırken üniversiteler ise akademik personel açıklarını temin için doktor, öğretim üyesi alımı yapmakta. Öğretim üyesi alımı yapan üniversitelerin başında İstanbul Aydın Üniversitesi gelmekte. İstanbul Aydın Üniversitesi yaptığı alım ilanında doktor ve öğretim üyesi alımının yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuruları.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:54
İstanbul Aydın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuruları

Üniversite tercihleri 29 Temmuz’da sona erecek. Üniversite adayları YKS puanları ve başarı sıralamasına göre okuyacakları üniversiteyi seçmekte. Adaylar tercihler için uğraşırken üniversiteler ise akademik personel açıklarını temin için doktor, öğretim üyesi alımı yapmakta. Öğretim üyesi alımı yapan üniversitelerin başında İstanbul Aydın Üniversitesi gelmekte. İstanbul Aydın Üniversitesi yaptığı alım ilanında doktor ve öğretim üyesi alımının yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuruları.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan akademik personel alım ilanında; Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Fakültelerine ve Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:54
  1. İstanbul Aydın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuruları

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