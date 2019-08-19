0553 313 94 23

İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilgili bölümlerinde görevlendirilmek üzere doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İstanbul Arel Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Arel Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:22
İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilgili bölümlerinde görevlendirilmek üzere doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İstanbul Arel Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Arel Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş ve Üniversitenin aramış olduğu niteliklere sahip öğretim elemanlarından; Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişleri,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İlan Başlama Tarihi : 19/08/2019

İlan Bitiş Tarihi : 02/09/2019

İlan detayları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:22
  1. İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alım başvurusu
  2. İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gediz’de traktör kazası: 1 ölü
    1. Gediz’de traktör kazası: 1 ölü
    2. EGO’dan personeline çok yönlü eğitim
    3. Kaş’ta‘Parmakların Dansı ve Sihirli..
    4. İşte oran! Hükümetten memur ve memur..
    5. “Büyük felaketler, basit tedbirlerle..
    6. Meydan ve kavşaklarda restorasyon
    7. Balıkçıların gözü 1 Eylül’de
    8. Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere..
    9. Cinnet getiren Rus genç, ailesini..
    10. Uzunkaya "Balıkçılar Sürekli..
    11. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    12. Mamak’ta yüzme havuzuna yoğun talep
    13. Asya borsaları
    14. PKK'lıları belediyeye dolduran..
    15. FETÖ’den aranan şüpheli Elazığ’da..
    16. Ciro endeksleri arttı
    17. Burhaniye’de Hamarat Eller Kermesi..
    18. Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik..
    19. Aizanoi Antik Kenti bayramda doldu..
    20. Ankara Büyükşehirden karada ve suda..
    21. Osmaniyeli çift 70 kiloluk bal kabağı..
    22. Toplam ciro yüzde 12,3 arttı
    23. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    24. Selim-Akpınar yolu sıcak asfalt oluyor
    25. Çölyak hastalığına dikkat
    26. Belediye çalışıyor, Nevşehir kazanıyor
    27. Perakende satış hacmi Haziran ayında..
    28. KTO AB Bilgi Merkezi’nden kültür..
    29. Van’da 30 kilogram eroin ele geçirildi
    30. Kayyum ilk olarak Erdoğan’ın..
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel