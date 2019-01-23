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İstanbul anket sonuçları 2019 | İstanbul büyükşehir anket sonuçları

İstanbul'da hangi parti belediye seçim anket sonuçlarına göre önde gidiyor. Türkiye 31 Mart 2019'da belediye seçimleri için sandık başına gidecek. AK Parti İstanbul'da Binali Yıldırım'ı aday gösterirken, CHP ise Ekrem İmamoğlu'nu İBB adayı olarak gösterdi. Her iki parti İstanbul'da belediye seçimlerini kazanmak için çalışmalarına hız verdi. Peki İstanbul'da kim önde? İstanbul yerel seçim sonuçları 2019.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
İstanbul anket sonuçları 2019 | İstanbul büyükşehir anket sonuçları

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. YSK, seçim takvimine göre siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirlemek için aday tanıtımlarını yapıyor. Vatandaşlar ise yerel seçim 2019’da hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte anket şirketleri de yerel seçim anket sonuçlarını açıklamaya başladı. Peki AK Parti yerel seçim oy oranı ne? CHP yerel seçim sonuçları, MHP seçimlerden ne kadar oy alacak? İYİ Parti ve Saadet Partisi anket sonuçları son dakika. 

Son dakika yerel seçim anket sonuçları. Optimar Araştırma, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde kararsızların oranının yüzde 27 olduğuna işaret etti. Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir "Kararsızların bu oranlarda seyretmesinde ittifak yapan partilerin tabanlarında, diğer partiden seçilen adaylara yönelik itirazlar olması rol oynuyor" dedi. Optimar Araştırma şirketinin anket sonuçlarına göre, 

AK PARTİ %32,4

CHP %23,9

MHP %15,7 

HDP %5,1

İP %2,4 

DIĞER %0,9

ADAYA BAĞLI/KARARSIZ %19,6

2014 yerel seçim sonuçları (Türkiye geneli)

AK Parti % 45

CHP % 27

MHP % 15

BDP-HDP % 5

SP % 2

BBP % 1

İstanbul 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

CHP % 40

HDP % 4

MHP % 3

SP % 1

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
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