İstanbul Anadolu yakası en iyi iftar mekanı: Ağababa Döner

Bolluk ve bereketiyle gelip gönülleri ve sofralarımı zenginleştiren Ramazan ayı, birlik-beraberlik ve yardımlaşma duygularımızı da beraberinde getiriyor. Ekmeğimizi, suyumuzu ve yemeğimizi kısacası sofralarımızı paylaştırıyor, bizi biz yapan değerlerimizi bir kez daha hatırlatıyor.

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında her yıl olduğu gibi sofralarımız yine en güzel iftar yemekleriyle donatılacak.

Ancak bütçeler kısıtlı olunca, ister istemez en uygun ve en ucuz iftar mekanları aranıyor. İstanbu’lda Anadolu yakasında en uygun iftar mekanı arayanları adresi,Anadolu ve Osmanlı saray mutfağının dillere destan lezzetleriyle yine Ağababa Döner olacak.

İstanbul’da ailece iftar yapılacak yerlerin başında gelen Ağababa Döner, Ümraniye’deki yeriyle sadece İstanbul’un Anadolu yakası değil Avrupa yakasından da uygun ve bol menülü iftar arayanların adresi.

Sadece ailenizle değil, iş ve arkadaş gruplarıyla tadı damağınızda kalacak olan iftar organizasyonlarıyla da Ağababa Döner’e uğrayabilirsiniz.

Birçok gurmenin de öneriler listesinde ilk sıralarda yer alan, iftar kampanyaları ve iftar çekilişleriyle de misafirlerini ağırlayacak olan Ağababa Döner’in eşsiz Ramazan menüsü, kalitesi, lezzeti, güler yüzlü ve tecrübeli personelleriyle ve en önemlisi fiyatlarıyla sizi evinizde ev sahibiymiş gibi hissettirecek.

İstanbul Anadolu yakası en iyi iftar mekanlarının başında gelen Ağababa Döner’in iftar menüsüne neler var?

İşte sizler için özenle seçtiğimiz en iyi iftar menüsü;

Çorba : Günün Çorbası Mercimek Çorbası

İftariyelik : Hurma, Bal, Tereyağ, B. Peynir, K. Peyniri, Pastırma, Domates/Salata Söğüş,Zeytin, Kayısı,İncir.

Ana Yemek :

1- Döner (Pilav ile)

2- Piliç Şiş (Sebze Garnitür ile)

3- Sucuk Izgara (Domates,Biber ile)

4- Aşağıda belirtilenlerden 1 tanesi verilecektir.

• Adana Kebab • Biftek • Piliç Pirzola • Kuzu Şiş

Ara Sıcak : PaçangaBöreğiAra Sıcak

Salata : Çoban Salata ,Yoğurtlu Semizotu, Çiğ Köfte

Tatlı : Fırın Sütlaç, Güllaç, İncir Tatlısı, Kadayıf, Kabak Tatlısı

İçecek : Meşrubat (Ayran, Coca Cola, Fanta, Sprite, Soda, Su v.s) Çay

(Not: Ağababa Döner’de tüm iftar menüleri, en sıcak ve en taze halleriyle servis edilir)