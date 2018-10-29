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İstanbul 3. Havalimanı son görüntüsü

Türkiye’nin gurur tablolarından biri daha bugün vatandaşın hizmetine açılıyor. AK Parti’nin çılgın projelerinden biri olma özelliğine sahip dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul 3. Havalimanının ilk etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıl dönümünde bugün açılıyor. Peki 3. Havalimanı nasıl oldu? İstanbul 3. Havalimanı son görüntüleri. 3. Havalimanı fotoğrafları… İşte fotoğraflarla 3. Havalimanı…

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:31
İstanbul 3. Havalimanı son görüntüsü

Türkiye’nin gurur tablolarından biri daha bugün vatandaşın hizmetine açılıyor. AK Parti’nin çılgın projelerinden biri olma özelliğine sahip dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul 3. Havalimanının ilk etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıl dönümünde bugün açılıyor. Peki 3. Havalimanı nasıl oldu? İstanbul 3. Havalimanı son görüntüleri. 3. Havalimanı fotoğrafları… İşte fotoğraflarla 3. Havalimanı…

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, 29 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılacak. Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak. Havalimanının inşaatında dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede, 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma sürdürüldü.

İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanacak.  İETT Genel Müdürlüğü'nün Yeni Havalimanı'na toplu ulaşım için ihale gerçekleştirdiğini, ilk ihalenin, "kamu yararına" uygun bir sonuç çıkmadığı için iptal edildiğini dile getiren Uysal, ikinci ihaleyi 755 milyon 820 bin lira bedelle belediyenin firması Otobüs AŞ'nin kazandığını anımsattı.

 

 

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:31
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