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Gündem İstanbul 1 Nolu Barosu'nun seçiminden "Durakoğlu saltanatı" çıktı! Yüzde 67,5'e rağmen başkan oldu
Gündem

İstanbul 1 Nolu Barosu'nun seçiminden "Durakoğlu saltanatı" çıktı! Yüzde 67,5'e rağmen başkan oldu

İstanbul 1 Nolu Barosu Genel Kurulu tamamlandı. İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanlığı'na Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı avukat Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçilerek yüzde 67,5'e rağmen adeta 'saltanat'ını sürdürdü. Yüzde 32,5 oy alan Durakoğlu, seçimlerdeki sakat yapı nedeniyle azınlık olmasına rağmen yönetimin tamamında söz sahibi olacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:52:00 - 2021-10-17 21:26:21
İstanbul 1 Nolu Barosu'nun seçiminden "Durakoğlu saltanatı" çıktı! Yüzde 67,5'e rağmen başkan oldu

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanlık seçiminde, Baro'ya kayıtlı 26 bin 016 avukat, 131 sandıkta oyunu kullandı.

Sabah 09.00’da başlayan ve 17.00'ye kadar süren oy kullanma işlemi için erken saatlerde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu. Kongre merkezi bahçesine gruplar stant açarken başkan adayları da salon girişinde oy kullanacak üyeleri karşıladı.

13 isim belirlendi

Toplam 51 bin 352 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 13 isim belirleniyor.

Yüzde 67,5'e rağmen Durakoğlu başkan seçildi

Sandık sayımlarına göre sonuçlar şöyle oldu:

Av. Mehmet DURAKOĞLU: 8.479 - Yüzde 32.5

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu

Av. Hasan KILIÇ: 6.155 - Yüzde 23.6

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi

Av. Gökhan AHİ: 6.013 - Yüzde 23.1

Avukat Hakları Grubu

Av. Ata YAZICIOĞLU: 1.669 - Yüzde 6.4

Çağdaş Avukatlar Grubu

Av. Sezin UÇAR: 1.661 - Yüzde 6.3

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu

Av. Kaptan YILMAZ: 1.087 - Yüzde 4.1

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu

Av. İshak Şâdi ÇARSANCAKLI: 952 - Yüzde 3.6

Bağımsız Avukatlar Grubu

Açılan sandık sayısı: 131

Geçersiz Oy: 467

Toplam Oy: 26.016

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