  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İşsizlik oranı yüzde 12,2’ye geriledi
Ekonomi

İşsizlik oranı yüzde 12,2’ye geriledi

Türkiye’de işsizlik oranı, Ocak 2021’de bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 12,2 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:19:00 -
İşsizlik oranı yüzde 12,2’ye geriledi

Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1000 kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişiye geriledi.

Göstergeler tanımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda Ocak 2021’den itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili Avrupa Birliği (AB) tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçti. 19. ICLS ile iş gücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlandı. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlandı.

Yüz güldüren düşüş

Böylece üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan iş gücü istatistikleri, 2021 Ocak ayından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlandı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 1000 kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan azaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor
Dünya

Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor

Pandemi süresince pek çok insan hastalığı fark etmeden atlattı. Bazıları atlattıktan sonra tekrar yakalanırken, bazılarıysa süper antikor de..
Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi
Teknoloji

Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg milyonlarca insanın merak ettiği ışınlanma teknolojisinin hayatımızla buluşacağı tarihi açıklayarak, "10 sen..
Bakan Varank duyurdu! Son 1 ay kaldı
Gündem

Bakan Varank duyurdu! Son 1 ay kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev teknoloji markası Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’daki akıllı telefon fabrikasını ziyaretin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay