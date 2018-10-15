İşsizlik ne kadar? Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son dakika olarak işsizlik rakamlarını açıkladı. Peki Türkiye’de ne kadar işsiz var? Temmuz ayı itibariyle işsizlerin sayısı ne oldu? İşsizlik arttı mı düştü mü? İşte işsizlik rakamlarında son durum

İşsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. İşsiz sayısı 88 bin kişi artışla 3 milyon 531 bin kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %10,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %12,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,2 puanlık azalış ile %19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artış ile %11 olarak gerçekleşti.