İsrailli yolcuları taşıyan uçak Suudi Arabistan’a “zorunlu” iniş yaptı

Seyşeller'den Tel Aviv'e giden bir uçağın Suudi Arabistan'ın Cidde kentine planlanmamış bir iniş yaptığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yolcuları taşıyan Air Seychelles uçağının dün gece Suudi Arabistan'ın Cidde kentine zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, İsrailli yolcuların, geceyi Cidde Havalimanı'nda bulunan bir otelde geçirdiği kaydedildi.

Dubai'den getirilen Air Seychelles hava yollarına ait yedek bir uçağın yolcuları transfer etmek için Cidde'den havalandığı aktarılan açıklamada, yolcuların yerel saatle 14.00’da Tel Aviv’e inmesinin beklendiği belirtildi.

İsrail medyası, 128 İsrailli yolcunun bulunduğu uçağın Cidde’ye inişinin “teknik bir sorun” nedeniyle yapılan “planlanmamış” bir iniş olduğunu bildirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uçağın Suudi Arabistan topraklarına inmesine neden olan “teknik sorunun” ne olduğuna ilişkin İsrail Dışişleri veya hava yolu firması Air Seychelles’ten ayrıntı paylaşılmadı.