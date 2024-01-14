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Gündem İsrailli teröristlerin perişan olduğu görüntüler
Gündem

İsrailli teröristlerin perişan olduğu görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-01-14 14:49:00 -

Kassam Tugayları, Han Yunus kentinde İsrail'e ait zırhlı araçlara düzenledikleri saldırılara ve İsrail askerleri ile bölgede girilen çatışmalara ait görüntüler yayınladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e ait zırhlı araçlara düzenlenen saldırıların görüntülerini yayınladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Han Yunus kentinde İsrail'e ait zırhlı araçlara düzenledikleri saldırılara ve İsrail askerleri ile bölgede girilen çatışmalara ait görüntüler yayınladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 843 Filistinli öldürüldü, 60 bin 317 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 347 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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