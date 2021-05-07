İsrailli teröristler, AA muhabirlerine de ateş açtı!
İsrail terör güçleri, Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde AA’nın Ortadoğu Editörü ve foto muhabirine de ateş açtı.
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı’nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından yaralandı.
Harem-i Şerif’teki olayları takip eden Boyraz, İsrail terör güçlerinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu.
Hafif yaralanan Boyraz’a olay yerinde müdahale edildi.
İsrail teröristlerin müdahalesinde AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf da sırtına isabet eden plastik mermiyle yaralandı.
AA personelinin hastanede tedavisi sürüyor.
Mescid-i Aksa ve çevresinde olaylar hala devam ediyor.