İsrailli Siyonist bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in de aralarında olduğu bir grup fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Ariel ve beraberindekilerin Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ariel'in bu sabah bir grup fanatik Yahudi'yle Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Ariel ve beraberindekilerin Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nınavlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.