0553 313 94 23

İsrailli Siyonist bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in de aralarında olduğu onlarca fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

11 Haziran 2019 Salı 19:22
İsrailli Siyonist bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in de aralarında olduğu bir grup fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Ariel ve beraberindekilerin Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ariel'in bu sabah bir grup fanatik Yahudi'yle Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Ariel ve beraberindekilerin Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nınavlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 19:22
  1. İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel
  2. Siyonist Bakan
  3. Mescid-i Aksa
  4. Mescid-i Aksa'ya baskın
  5. Terör Devleti İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
    1. Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
    2. İlkokul öğrencisi akrabasının kanser..
    3. Rum yönetimine sert tepki: Makarios’un..
    4. Ayakları çatıya sıkışan kırlangıç..
    5. AVM'yi su bastı, müzisyenler Titanik..
    6. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    7. Ergin Ataman'dan flaş tepki! Sahaya..
    8. Ürdün, Mısır ve Fas da Bahreyn'deki..
    9. İsrailli Siyonist bakandan Mescid-i..
    10. Süper Lig'de Manuel Fernandes bombası
    11. Abdullah Ağar'dan kritik S-400 krizi..
    12. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından..
    13. İki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı
    14. Uzungöl yolunda kaza: 3 yaralı
    15. Sınırda yapılan duvar tamamlanıyor
    16. Çöken yol tehlike saçıyor
    17. Singapurlu Bakandan İstanbul..
    18. Yıldırım isabet eden kadın hayatını..
    19. İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu..
    20. Söke’de 473 çocuk yazar imza günü..
    21. Müslümanlara saldırı hazırlığındaki..
    22. Meteoroloji'den Ankara için bir uyarı..
    23. İzmir'de aranan 690 kişi, uygulamada..
    24. Akıncı Üssü davası
    25. Çarpışan tırlar ulaşımı aksattı
    26. Vali Çiftçi’den makam aracı açıklaması
    27. Terör örgütü PKK/PYD Telabyad’da..
    28. Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın..
    29. Sözde sanatçılar ahlaksızlıkta..
    30. Yüzüne kezzap atılan Berfin 17..
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!