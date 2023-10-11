İsrailli polisler 3. kez yanlışlıkla kendi arkadaşlarını vurdu

Ashdod Net web sitesinin haberinde ise silahlı Filistinliler olduklarından şüphelenilen kişilerin bulunduğu yerden gelen ihbar üzerine kısa süre önce Aşdod'un güneyinde çatışma yaşandığı kaydedildi. Daha sonra ihbarın yanlış olduğunun ortaya çıktığı aktarılan haberde, açılan ateş sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı ifade edildi.

Yaşanan bu olay üçüncü kez tekrarlandı

Bu olay İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasından bu yana üçüncü kez gerçekleşmiş oldu.

İsrail güçleri 8 Ekim'de Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açmıştı. İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürülen kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusu, 9 Ekim'de de Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesindeki askerlerinin yanlışlıkla kendi arkadaşlarına ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurmuştu.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.