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İsrailli isme üzücü haber! 'Şimdi hapı yuttu'

Steinmetz ve iki kişi, bir demir madeninin işletme hakkını almak için Gine Cumhuriyeti'ne 10 milyon dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle Cenevre'de hakim karşısına çıkacak.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:56
İsrailli isme üzücü haber! 'Şimdi hapı yuttu'

İsrailli milyarder iş adamı Beny Steinmetz ve iki arkadaşının, Gine Cumhuriyeti’nde bir demir madeninin işletme hakkının kendilerine verilmesini sağlamak için rüşvet verdikleri gerekçesiyle İsviçre'de yargılanacağı bildirildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, İsviçreli Savcı Claudio Mascotto, Steinmetz ve iki arkadaşı hakkında, eski Gine Cumhurbaşkanı Lansana Conte’nin eşine 2005’te Simandou bölgesindeki demir madenlerinin işletim haklarını kendilerine vermesi için 10 milyon dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle dava açtı.

Steinmetz ve 2 iş arkadaşı için 2 ila 10 yıl hapis cezası talep eden Savcı Mascotto, Conte’nin eşine paranın bir kısmının İsviçre bankaları üzerinden ödendiğini belirtti.

Simandou'daki madeni işletme haklarından vazgeçmesi karşılığında Steinmetz ve şirketi hakkındaki suçlamaları geçen şubat ayında düşüren Gine hükümeti ise İsviçre’deki davaya dahil olmayacağını bildirdi.

İsrailli iş adamı, kendisine yönelik suçlamaları reddediyor.

Dünyanın en büyük demir rezervlerinden biri olan Simandou’da 2,4 milyar ton yüksek kaliteli demir cevheri bulunduğu tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:56
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