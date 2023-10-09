İsrailli işgalciler birbirlerini vurdu!
Lübnan sınırı yakınında görev yapan siyonist rejim askerlerinin yanlışlıkla birbirlerini vurması sonucu 4 işgalci yaralandı.
Lübnan sınırı yakınında görev yapan siyonist rejim askerlerinin yanlışlıkla birbirlerini vurması sonucu 4 işgalci yaralandı.
Siyonist rejim askerleri, Lübnan sınırı yakınında yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu.
Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerin kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 işgalcinin yaralandığı belirtildi.
Celil Garbi yakınındaki bir Yahudi yerleşim yerinde görev yapan siyonist rejim askerleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.
Aracın içindekilerin siyonist rejim askerleri olduğu anlaşıldı. Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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