İsrailli eski general Yitzhak Brick endişeli: “Gazze’de giderek çamura batıyoruz”

İsrail ordusunda görev alan eski general Yitzhak Brick, ordunun, "savaşın hedeflerinden uzaklaştığını ve Gazze'de giderek çamura battığını" ifade ederek, "savaşın gidişatının yeniden değerlendirilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun yedek güçlerinde görevli eski general Brick, İsrail Maariv gazatesinde yer alan yazısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Brick, "Zaman geçtikçe Hamas'ın ortadan kaldırılması ve esirlerin serbest kalması gibi savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinden uzaklaşıyoruz, Gazze'de giderek çamura batıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Savaşlarda eylem planının yeniden gözden geçirilmesi gereken aşamalar olduğunu ve şu anda bu aşamada olunduğunu kaydeden Brick, bugünün orduya çabaladığı hedeflere ulaşmanın mümkün olmayacağını açıkça gösterdiğini aktardı.

Brick, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine girme niyetinin olmadığını itiraf ederek bunun sebebini şöyle ifade etti:

"Hamas, Refah'ın tamamını kontrol altında tutuyor. Orası Gazze ve Orta Doğu'daki en kalabalık nüfusa sahip, mülteci kamplarında 2 milyon mülteci yaşıyor, ortam korkunç şekilde kalabalık. Bu nedenle mülteci kamplarına saldırmak imkansız. Tek kelimeyle anlatmak gerekirse mültecilere karışan Hamas'ı orada yok etmek mümkün değil."

- Hamas'ı ortadan kaldırmak ve tünelleri ele geçirmek

Brick, Refah'ta Hamas'ın idaresinin ortadan kaldırılamaması, Sina'dan Gazze Şeridi'ne silah geçişinin temel koridoru mesabesindeki tünellerin ele geçirilememesinin "savaşta belirlenen temel misyonu başaramadıkları anlamına geldiğini" aktardı.

Refah'taki Hamas'ın yüzlerce kilometrelik tüneller aracılığıyla Han Yunus'a buradan da Gazze Şeridi'nin kuzeyine özgürce geçtiğini kaydeden Brick, tünellerin girişleri yıkılsa bile daha binlercesi olduğunu, kısmi yıkımın tünellerdeki hareketi etkilemediğini yazdı.

Brick, "Dolayısıyla Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki kent ve mahallelerde şu anki haliyle savaşın devam etmesi savaşın hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamıyor. Aksine bu savaşta patlayıcılar, bize karşı kurulan tuzaklar ve atılan tanksavar füzeler nedeniyle her gün ağır kayıplar veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Savaş yöntemini yeniden değerlendirmenin, yoğun nüfuslu bölgelerden çıkmanın, doğru istihbarat bilgilerine dayalı uçaklarla ve kara saldırılarıyla nokta atışları yapma vaktinin geldiğini" savunan Brick, Hamas'ı tamamen ortadan kaldırma isteklerinin gerçekleşmediğini ancak daha az kayıpla bölgeyi kontrol etmeye devam edebileceklerini ve Hamas'ın saflarını yeniden düzenlemesini engelleyeceklerini öne sürdü.

Brick bunun aynı zamanda İsrail ordusunun savaşın üçüncü aşamasında uygulaması gereken planı olduğunu, bir an önce harekete geçmesi ve "faydasız kabustan" uyanması gerektiğini belirtti.

- İsrail hükümetindeki görüş ayrılıkları

Bazı bakanların ve milletvekillerinin bu durumun bu aşamada gerçekçi olmadığının farkında olduğunu ancak suçlanmaktan çekindikleri için görüşlerini açıklamadığını öne süren Brick, bunun da bir kısır döngüye neden olduğunu aktardı.

Brick, İsrail'deki aşırı sağ yanlısı hükümet üyelerinin, gece-gündüz, Hamas yenilgiye uğratılana kadar Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın tüm gücüyle devam etmesi gerektiğini söylediğini, sahadaki gerçekleri görmezden gelerek sahte bir gerçeklik yaşadıklarını vurguladı.

Hükümet koalisyonunun radikal tarafının "savaştan sonrasını" tartışmaya hazır bile olmadığını anımsatan, bunun nedeninin "Gazze'nin yönetimine uluslararası bir idarenin dahil olabilmesi" olduğunu anımsatan Brick, şunları ifade etti:

"Onların anlayışına göre Gazze Şeridi gerek güvenlik gerekse sivil idari açıdan dünyanın sonuna kadar İsrail'in elinde kalmalı. Bu yaklaşım İsrail'in 2 milyon mültecinin sorumluluğunu üstleneceği, yaşanacak her felaketin ve insani krizin sorumluluğunun İsrail'in omuzlarına binmesi anlamına geliyor.

Böylece genel olarak dünyanın desteğini, savaşta da ABD'nin desteğini kaybedeceğiz; şu ana kadar ağır bedeller ödediğimiz savaştaki tüm başarılarımızı kaybedeceğiz.

Ama yeterli değil. Onların yaklaşımına göre, İsrail ordusundan büyük güçler, Gazze Şeridi'nin yoğun nüfuslu bölgelerinde senelerce kalmaya devam edecek, Hamas'la çete savaşını sürdürecek. Bu da onları tuzaklarla karşı karşıya getirmeye ve güçlerimize karşı tanksavar füzeleri ateşlemeye devam edilmesine, ağır kayıplara neden olacak."