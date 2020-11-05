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Aktüel İsrailli eski bakan: Seçimi Biden kazanırsa, ilhak planını o göreve gelmeden uygulamamız için Netanyahu'ya baskı yapmamız gerekecek
Aktüel

İsrailli eski bakan: Seçimi Biden kazanırsa, ilhak planını o göreve gelmeden uygulamamız için Netanyahu'ya baskı yapmamız gerekecek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:42:24 -
İsrailli eski bakan: Seçimi Biden kazanırsa, ilhak planını o göreve gelmeden uygulamamız için Netanyahu'ya baskı yapmamız gerekecek

KUDÜS (AA) - Eski İsrail Ulaştırma Bakanı ve Yamina (Sağ) Partisi milletvekili Betzalel Smotrich, Demokrat aday Joe Biden'in ABD'deki başkanlık seçimini kazanması halinde, göreve gelmeden önce işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin İsrail'e "ilhak" edilmesi planının uygulanması çağrısı yaptı.

Aşırı sağcı ve Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Smotrich, İsrail Ordu Radyosuna verdiği demeçte ABD'deki başkanlık yarışını Biden'in kazanması halinde bunun İsrail'e yönelik olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Donald Trump'ın seçimi kaybetse bile ABD'nin dış politikasının büyük ölçüde değişmeyeceğini söyleyen Smotrich, "Biden'in önceki Amerikan yönetimlerinin uzun süredir İsrail'e karşı gösterdiği sempati politikasını sürdüreceğinden şüphem yok. Bazı fikir ayrılıklarımız olabilir, ancak bununla başa çıkmayı başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın seçimi kaybetmesi halinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak" planının uygulanmasını isteyen Smotrich, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu'ya ilhakı uygulaması, bunu da Biden göreve gelmeden yapması için baskı yapmamız gerekecek." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın ocak ayında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına dayanarak İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" etmeyi planlıyordu.

Netanyahu yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan ilişkileri normalleştirme anlaşması nedeniyle bu planı askıya aldığı dile getiriliyor.



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