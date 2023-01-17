İsrailli Cognyte Şirketi’nin katliamcı Myanmar cuntasına casus program desteği ifşa oldu

Filistin’in er-Risale web sitesi, Reuters haberden naklen şu açıklamalarda bulundu: ‘İsrailli bir teknoloji şirketi olan Cognite Software, Myanmar'daki Şubat 2021 askeri darbesinden bir süre önce ülkenin iletişim şirketine bir casus programı satmak için sözleşme imzaladı.

Cognyte şirketi ve Siyonist rejimin Savunma ve Dışişleri Bakanlığı'nın isimleri açıklanmayan önde gelen yetkilileri hakkında sunulan bu iddianameye göre, bu sözleşmeler Myanmar'da insanlığa karşı suçların işlenmesine zemin hazırlamıştır.

İşgalci İsrail rejiminin ünlü avukatlarından birinin takip ettiği dilekçede, Knesset'in eski sözcüsü ve çok sayıda aktivist, akademisyen ve yazar da dâhil olmak üzere 60'tan fazla İsraillinin imzası bulunuyor.

Davacılara göre Myanmar'a satılan casus yazılım, o ülkedeki yetkililerin telekomünikasyon ve internet şirketlerinden erişim elde etmeye gerek kalmadan tüm konuşmaları dinlemesine, kısa mesajları okumasına, e-postaları izlemesine ve kullanıcıların konumlarını izlemesine izin verdi.

Bu İsrailli şirketin temsilcileri ve Myanmar'ı yöneten askeri hükümetin yetkilileri, Reuters'in bu konudaki sorularını yanıtlamayı reddetti.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, darbeden bu yana Myanmar’daki askeri cunta birçok siyasi muhalif de dahil binlerce insanı öldürdü.