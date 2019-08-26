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İsrailli bakandan skandal Türkiye açıklaması: Talimatı verdim

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığına, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te yürüttüğü kışkırtıcı fitne faaliyetlerinin durdurulması için bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdim" diyerek iyice küstahlaştı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:24
İsrailli bakandan skandal Türkiye açıklaması: Talimatı verdim

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, her seçim öncesinde olduğu gibi 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi yine Türkiye'yi hedef aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin durdurulması için Dışişleri Bakanlığına bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdiğini bildirdi.

Katz, Twitter'dan İbranice ve Arapça paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanlığına, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te yürüttüğü kışkırtıcı fitne faaliyetlerinin durdurulması için bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdim." ifadesini kullandı.

Daha sonra konuyla ilgili yine bilgilendirmede bulunacağını kaydeden Katz, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerin önüne geçilmesi için nasıl bir adım atacaklarına ilişkin ise detay vermedi.

Katz'ın paylaşımına cevap yazan bazı kullanıcılar, İsrailli bakanın Türkiye'yi hedef alan paylaşımının ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçime haftalar kala gelmesine dikkati çekti.

Her seçim öncesi Türkiye hedefte

İsrail'de seçim dönemlerinde aşırı sağcı politikacılar, genellikle Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere yönelik insani yardım ve kalkınma projeleriyle sosyal ve kültürel faaliyetler yürütüyor.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail'in, kentte yaşayan Filistinlilere yönelik bu faaliyetlerden rahatsız olduğu biliniyor.

İsrail basınında sık sık Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini hedef alan çarpıtma haberler çıkması da dikkati çekiyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:24
  1. İsrail
  2. Israel Katz

YORUM YAZ

  • DallıDallı14 dk önce
    ya Türkiye deki yahudilerin kuyruğuna basılırsa İsrail Yahudileri, bu bakanı napar acaba
  • Milletin iradesiMilletin iradesi16 dk önce
    fitne sizin çocuğunuzun adı.

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