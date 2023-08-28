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Dünya İsrailli Bakan ittifak ortakları ABD'ye açtı ağzını yumdu gözünü!
Dünya

İsrailli Bakan ittifak ortakları ABD'ye açtı ağzını yumdu gözünü!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 20:20:00 -
İsrailli Bakan ittifak ortakları ABD'ye açtı ağzını yumdu gözünü!

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD'yi sert ifadelerle hedefe koydu.

ABD yönetimi, İsrail'in Filistin zulmüne tepki gösterdi.

Faşist Dini Siyonizm Partisi lideri, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD'ye cevap verdiği konuşmasında, ABD’nin Afganistan ve Irak işgallerindeki insan haklarını hatırlattı.

Smotrich, “Amerikalılara ve onların Afganistan ve Irak'ta neler yaptıklarına girmeyeceğim. Bize ahlak veya insan hakları konusunda ders veremezler. Bu görmezden gelinemeyecek bir ikiyüzlülüktür” ifadelerini kullandı.

Smotrich, Filistinli Müslümanlara yönelik zulümlere devam edeceklerini işaret ederek, İsrail-Suudi Arabistan anlaşmasının bir parçası olarak Filistinlilere yönelik hiçbir tavizi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Filistinlilere karşı ırkçı söylemleri ve kışkırtıcı eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, 24 Ağustos’ta İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Yahudilerin hareket özgürlüğünün Filistinlilerin özgürlüğünden daha önemli olduğunu savunmuştu. Ben-Gvir'in ifadelerine sosyal medyada gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterirken, ABD ve Avrupa Birliği’nden de kınama açıklamaları gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Ben-Gvir'in ifadelerini, "kışkırtıcı" olduğu ve "ırkçı söylemlere benzediğini" belirterek kınamıştı.
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