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Aktüel İsrailli Bakan: Biden, nükleer anlaşmayı sürdürürse sonunda İsrail ile İran arasında şiddetli bir çatışma yaşanacak
Aktüel

İsrailli Bakan: Biden, nükleer anlaşmayı sürdürürse sonunda İsrail ile İran arasında şiddetli bir çatışma yaşanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:04:43 -
İsrailli Bakan: Biden, nükleer anlaşmayı sürdürürse sonunda İsrail ile İran arasında şiddetli bir çatışma yaşanacak

KUDÜS (AA) - İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, Demokrat aday Joe Biden'in ABD'deki başkanlık seçimini kazanması ve eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmaya dönmesi halinde sonunda İsrail ile İran arasında şiddetli bir çatışma yaşanacağını söyledi.

Bakan Hanegbi, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği demeçte, ABD'deki başkanlık yarışını Biden'in kazanması halinde bunun İsrail'e yönelik olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'in seçimi kazanması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri dahil birçok konuda sorun yaşanabileceği endişesi taşımadığını dile getiren Hanegbi, İran'ın ise istisna olduğunu belirtti.

Hanegbi, Biden'in Tahran ile yapılan nükleer anlaşmaya geri döneceğini söylediğini anımsatarak, "Bunu İsrail ile İran arasında bir çatışmaya yol açacak bir şey olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Kendisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ve İsraillilerin büyük çoğunluğunun İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı "yanlışlık" olarak gördüğünü kaydeden Hanegbi, "Biden bu politikayı (Obama dönemindeki nükleer anlaşmayı) sürdürürse, sonunda İsrail ile İran arasında şiddetli bir çatışma yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015'te P5+1 ülkeleri ile İran arasında nükleer anlaşma imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de söz konusu anlaşmadan çekilmişti.



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