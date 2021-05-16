  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar kameraya yansıdı
İskoçya'dan işgalci katil İsrail'e Filistin protestosu
Antalya'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca
Dünya İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin
Dünya

İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin

İsrailli 200'e yakın bilim insanı, Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırıların ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir mektup gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:38:00 -
İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin

İsrailli 180'den fazla bilim insanı, entelektüel, yazar ve akademisyen Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) mektup gönderdi.

İsrail'in Haaretz gazetesine göre, aralarında hükümet tarafından verilen "İsrail Ödülü" sahibi entelektüellerin de bulunduğu 180'den fazla bilim insanı, yazar ve akademisyen UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya hitaben kaleme alınan ortak bir mektuba imza attı.

UCM Başsavcısı Bensouda'ya savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada "İsrail'e güvenmeyin" çağrısı yapılan mektupta, İsrail hükümetinin iddialarla ilgili ciddi bir soruşturma yürütmek niyetinde olmadığı konusunda da uyarıda bulunuldu.

Kanıtların İsrail hükümeti yerine İsrailli insan hakları örgütlerinden toplanması gerektiğine dikkati çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş deneyimlere dayanarak, İsrail devletinin soruşturma ve hukuk kurumları dahil savaş suçlarıyla ilgili şikayetleri ciddi bir şekilde soruşturma niyetinin olmadığına dair derin şüphemizi belirtmek istiyoruz. Şüphemiz, İsrail'in işgal altındaki topraklarda uluslararası hukuku ihlal ederek işlediği savaş suçlarını içeren çok sayıda davayla destekleniyor. Bu davaların çoğu hiç soruşturulmadı ve birkaçı da yüzeysel ve yetersiz bir soruşturmanın ardından beraat ile sonuçlandı"

İsrail yönetiminin işgal altındaki bölgelerde Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin sıralandığı mektupta, "Değerlendirmemize göre, birçok ayrımcılık eylemi, hareket özgürlüğüne yönelik ciddi kısıtlamalar, Filistinlilerin topraklarına el konulması, sokağa çıkma yasağı ve abluka gibi keyfi ve toplu cezalar, haksız tutuklamalar ile askeri mahkemelerin adaleti sağlamadaki utanç verici başarısızlığı gibi konuların her biri ve daha fazlası mahkemeniz tarafından son derece araştırılmaya değer konulardır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in "düzgün işleyen ve profesyonel bir hukuk sistemine" sahip olduğuna dair imajına rağmen gerçeklerin çok daha farklı olduğu vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Gerçekler; sert, ayrımcı ve acımasız bir tablo ortaya koyuyor. İşgal altındaki bölgelerde uygulanan yasa ve bunun İsrail güçleri tarafından uygulanma şekli, ahlaki adaletsizlik ve savaş suçlarının işlenmesine etkili şekilde imkan sağlıyor."

UCM Savcılığı Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarıyla ilgili 16 Ocak 2015'te başlattığı ön incelemeyi tamamlayarak 3 Mart 2021 itibarıyla soruşturma açıldığını duyurmuştu.

UCM, 9 Mart'ta Filistin ve İsrail hükümetlerine mektup göndererek, iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili bulguları mahkemeyle paylaşmasını istemişti.

İsrail hükümeti ise 8 Nisan'da UCM'nin "İsrail'e karşı soruşturma açma yetkisi olmadığını" iddia ederek, soruşturmada iş birliği yapmama kararı almıştı. Buna rağmen İsrail'deki üst düzey yargı yetkilileri, 25 Nisan'da çeşitli aracılar yoluyla İsrail'in soruşturmayla ilgili savunmasını UCM yetkililerine iletmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakanlıktan normalleşme açıklaması! Kısıtlama saatleri değişti
Gündem

Bakanlıktan normalleşme açıklaması! Kısıtlama saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs sonrası uygulanacak olan koronavirüs tedbirlerini kamuoyu ile paylaştı.
Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı?
Gündem

Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı?

Berber ve kuaförler tam kapanma nedeniyle 17 gün boyunca kapalı kaldı. Bayramda da kuaför ve berberlere gidemeyenler kuaför ve berberlerin n..
Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi
Ekonomi

Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi

Piyasa tatildeyken altın ve dolar fırladı bir çok yatırımcı Türk lirasında kaldı. İslam Memiş ise, yarın altın ve gümüş almayı düşününler şo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay