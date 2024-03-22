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Gündem İsrail’in tüm çabası elinde patladı! Filistinliler ankette bakın kimi seçti
Gündem

İsrail’in tüm çabası elinde patladı! Filistinliler ankette bakın kimi seçti

Yeniakit Publisher
2024-03-22 13:00:00 -
İsrail’in tüm çabası elinde patladı! Filistinliler ankette bakın kimi seçti

Filistin’in önde gelen bir kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından yapılan ankete göre Filistinlilerin yüzde 50’sinden fazlası mevcut savaş sona erdiğinde Gazze Şeridi’ni Hamas’ın yönetmesi gerektiğine inanırken, sadece yüzde 11’i Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın bölgeyi yönetmesini istiyor.

 yeniakit.com.tr 

Terör oluşumu İsrail’in Hamas’a yönelik kara propagandası ters tepti. Filistinliler arasındaki ankete göre, halk savaştan sonra ülkeyi Hamas’ın yönetmesini istiyor.

Ramallah’taki “Filistin Politika Anketi ve Araştırma Merkezi (PCPSR)” tarafından yapılan anket çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

Yüzde 59 Hamas yönetsin dedi

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ankete katılanların yüzde 59'u savaş sonrası Gazze'yi Hamas'ın yönetmesini istediğini belirtti.

Yüzde 13'lük bir kesim ise Filistin Yönetimi'nin tekrar Gazze Şeridi'ni kontrol etmesini ancak bunun Mahmud Abbas'tan başka birinin liderliğinde olmasını umduklarını söyledi.
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88 yaşındaki Abbas'ın popülaritesi son yıllarda Filistinlilerin devlet olma umutlarını ilerletmedeki başarısızlığı ve Hamas'la bağlarını düzeltme konusundaki isteksizliği nedeniyle düştü. Ayrıca on yıldan uzun bir süredir İsrail ile ciddi bir barış müzakeresi yapılmadı ve Filistin Yönetimi giderek daha yozlaşmış ve otokratik bir yapıya bürünmüş olarak görülüyor.

2005'te dört yıllık bir dönem için seçilen Abbas henüz bir halef belirlemedi.

Hamas’ın savaş sonrası tutumundan memnunlar

5-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 1,580 Filistinli yetişkinin katıldığı ankete göre, katılımcıların yüzde 70'i Hamas'ın savaş boyunca oynadığı rolden memnun olduğunu belirtirken, yüzde 61'i de Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın oynadığı rolü desteklediğini ifade etti.

Hamas'ın silahlı kanadının eski bir üyesi olan Sinwar, iki İsrail askerini kaçırıp öldürmekten hüküm giydikten sonra 20 yıldan fazla bir süre İsrail hapishanesinde kaldı. Sinwar 2011'deki esir takasında serbest bırakılmıştı.

Cihada destek

Anket ayrıca Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yüzde 71'inin 7 Ekim'de İsrail'in güneyine yapılan saldırının "doğru" olduğuna inandığını ortaya koydu.

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