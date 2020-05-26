İsrail'in Lübnan hava sahasındaki ihlalleri sürüyor

BEYRUT (AA) - İsrail keşif uçaklarının Lübnan'ın güney ve doğu hava sahasını son iki gündür ihlal ettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan ordu açıklamasında, İsrail'e ait keşif uçaklarının, dün yerel saatle 16.35'ten itibaren güney sınırından ülkeye girerek hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

"Düşmana ait 3 keşif uçağının", ülkenin güneyindeki birçok bölge üzerinde yaptıkları ihlallerin 00.45'e kadar devam ettiği kaydedildi.

Bugün 09.15 itibarıyla yeni bir keşif uçağının Lübnan hava sahasını ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 10.30 ve 10.35 itibarıyla da 2 savaş uçağının ülkenin güneyindeki hava sahasında uçuşlar gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor.